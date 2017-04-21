Оппозиционер Дадин потребовал пять миллионов рублей за незаконное преследование

Оппозиционер Ильдар Дадин потребовал компенсацию за незаконное уголовное преследование. Об этом в пятницу, 21 апреля, его адвокат Ксения Костромина сообщила ТАСС.

По словам защитника, речь идет о возмещении вреда, причиненного как незаконным привлечением к уголовной ответственности, так и содержанием под домашним арестом и под стражей (в общей сложности более двух лет). Сумма иска, поданного в Железнодорожный городской суд Московской области, составляет пять миллионов рублей.

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Дадин стал первым и на сегодняшний день единственным осужденным по статье о многократных нарушениях на митингах. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии, позже срок был сокращен на полгода. 10 февраля 2017 года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению.

22 февраля Верховный суд РФ отменил приговор Дадину и постановил прекратить производство по уголовному делу. Оппозиционер вышел на свободу через четыре дня после этого. Суд признал за ним право на реабилитацию.