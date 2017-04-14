Дадин принял извинения от начальника алтайской колонии

Активист Ильдар Дадин принял извинения начальника колонии в Алтайском крае, где он отбывал срок за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Об этом оппозиционер рассказал в интервью Национальной службе новостей (НСН).

Дадин получил письмо с извинениями в пятницу, 14 апреля. Его текст опубликовала жена оппозиционера Анастасия Зотова.

«Официально в письме написано, что извинения приносит якобы от лица Российской Федерации начальник ИК №5 по Алтайскому краю Ламтюин Иван Александрович. Я увидел эти извинения, от него я их принимаю. Но я не думаю, что начальник имеет право от лица всей Российской Федерации извиняться, официально, по крайней мере», — заявил Дадин. Он высказал мнение, что в случаях, если просит прощение все государство, закон предусматривает иной порядок действии.

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В ноябре 2016-го Дадин рассказал о пытках, которым подвергался в карельской ИК-7. Проведенная региональным Следственным комитетом проверка не выявила никаких нарушений прав оппозиционера. Однако уже в январе 2017 года оппозиционера перевели в ИК-5 Алтайского края. На свободу он вышел 26 февраля, его приговор отменил Верховный суд России.

В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам колонии общего режима, признав виновным в участии в несогласованных акциях протеста в Москве. В марте 2016 года было принято решение сократить его срок заключения на полгода.