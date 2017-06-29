Вертолет Тихоокеанского флота впервые пролетел девять тысяч километров

Вертолет Ми-8МТ Тихоокеанского флота впервые в новейшей истории военно-морского флота России пролетел более девяти тысяч километров. Об этом в четверг, 29 июня, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев сообщил РИА Новости.

«Впервые в новейшей истории военно-морского флота России вертолетчики авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили уникальный перелет на расстояние более девяти тысяч километров. Маршрут полета проходил от города Оленегорск (Мурманская область) до поселка Монгохто (Хабаровский край)», — сказал Матвеев.

За время перелета вертолетчики Тихоокеанского флота 16 раз осуществляли дозаправку на военных аэродромах страны.

Ми-8МТ (модернизированный транспортный) — многоцелевой вертолет среднего класса. На военных вариантах может устанавливаться 7,62-мм или 12,7-мм пулемет, блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР), подвесные бомбы калибром 50-250 килограмм, а также до шести противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

21 марта стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация частично профинансирует из собственных средств строительство шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для нужд Тихоокеанского флота.