Футболисты сборной России записали видео для игроков из женской команды

Видео: РФС ТВ / YouTube

Игроки сборной России по футболу снялись в видео, в котором пожелали удачи игрокам из женской национальной команды на Евро-2017. Ролик размещен на канале РФС ТВ в YouTube.

Со словами поддержки к футболисткам обратились нападающий Федор Смолов, полузащитники Денис Глушаков и Александр Ерохин, защитники Илья Кутепов и Федор Кудряшов и вратарь Владимир Габулов.

Чемпионат Европы пройдет с 16 июля по 6 августа. Сборная России выступит в одной группе с командами Италии, Швеции и Германии.