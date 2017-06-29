Три члена избиркома в Ростове-на-Дону оштрафованы за нарушения на выборах

Суд в Ростовской области вынес обвинительный приговор председателю, секретарю, а также члену избирательной комиссии одного из районов Ростова-на-Дону за фальсификацию итогов голосования в 2016 году. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает «Интерфакс».

«Подсудимым назначено наказание в виде штрафов в размере от 250 до 350 тысяч рублей», — рассказала официальный представитель следственного управления СКР по региону Галина Гагалаева.

Материалы по теме Простой выбор Кому облегчит жизнь изменение избирательного законодательства в 2018 году

По версии следствия, 18 сентября 2016 года в единый день голосования обвиняемые действовали по предварительному сговору. Секретарь участковой избирательной комиссии вбросила в урны не менее 50 заранее приготовленных бюллетеней. Председатель комиссии и один из сотрудников в этот момент заслонили ее от обзора.

Таким образом бюллетени были незаконно включены в число использованных. Впоследствии результаты голосования на этом избирательном участке были признаны недействительными.

15 мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал о подготовке законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Максимальное наказание за совершение этих преступлений может составить четыре года лишения свободы.

В 2017 году единый день голосования выпадает на 10 сентября.