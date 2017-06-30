Куриные яйца в США подешевели до минимума за 10 лет

Куриные яйца в США подешевели до 10-летнего минимума из-за резко выросшего предложения, сообщает Bloomberg. Цена дюжины яиц в розничных магазинах опустилась в среднем до 1,41 доллара. При этом до конца года цены могут снизиться еще на шесть процентов. Как ожидается, продовольствие в США в целом подешевеет на два процента.

Из-за массовой эпидемии птичьего гриппа в 2015 году, которая убила миллионы кур, производители решили увеличивать поголовье до максимума, так как на рынке возник дефицит яиц и цены пошли вверх. Сейчас сложилась обратная ситуация.

В течение 2017 года объем поставок повысится по сравнению с предыдущим годом на 1,3 процента до 8,8 миллиарда дюжин. Этот показатель станет рекордным с 1992 года. В 2018 году предложение может превысить 8,9 миллиарда дюжин. Фермеры не собираются сокращать число несушек даже несмотря на то, что терпят убытки.

Производители рассчитывают, что во второй половине года спрос на яйца повысится из-за того, что в холодное время года люди предпочитают горячий завтрак, в том числе вареные яйца или яичницу.