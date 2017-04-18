В России рухнули цены на соль

Ассоциация «Руспродсоюз» зафиксировала резкое снижение цен на пищевую соль в апреле 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По сравнению с декабрем 2016 года, по данным «Руспродсоюза», отпускные цены отечественных заводов упали в среднем на 10 процентов. Речь идет как о продаже соли для населения в пакетах по одному килограмму, так и сырья для пищевой промышленности в 50-килограммовых мешках.

Прежде всего подешевела каменная соль и сорт «Экстра» в фасовке по одному килограмму. В ассоциации отмечают, что оба сорта относятся к эконом сегменту и являются самыми востребованными среди покупателей. Отпускную цену на товар снизили все российские производители пищевой соли, практически одновременно снижение цен на этот товар провели и импортеры. «Снижение индекса продовольственных цен на соль обусловлено насыщением рынка после проведения программы по импортозамещению и конкуренцией между производителями», — говорится в релизе.

По словам директора «Руспродсоюза» Дениса Флеровского, в России помимо отечественной продукции широко представлена соль из Белоруссии и Казахстана. «Высокая конкуренция среди данных стран в 2015 году уже приводила к снижению оптовых цен российских производителей на 12 процентов. После снижения цен отгрузки, цены на полке отреагируют в течение 1,5-2 месяцев, если стоимость перевозки продукции за это время не изменится», — сказал он.

По данным Росстата, в мате инфляция в России замедлилась до 0,1 процента с 0,2 процента в предыдущем месяце, при этом заметно выросли цены на молочную продукцию. В частности, творожные сырки подорожали на 1,5 процента, молоко, кисломолочные продукты, нежирный творог и сухие молочные смеси для детского питания — на 0,8 процента. Среди овощей и фруктов больше всего подорожал картофель — на 9,1 процента, лук стал дороже на 7 процентов, поднялись цены на бананы, виноград, морковь и свеклу. В то же время подешевели огурцы, помидоры, апельсины, лимоны и груши.