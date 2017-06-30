Сеть Stockmann сохранит прежнюю вывеску

Российские супермаркеты Stockmann, которые до конца этого года должны были изменить название на Debenhams, останутся под прежними вывесками. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Текущие владельцы сети магазинов, по сведениям издания, договорилась с бывшими собственниками об использовании их бренда до 2023 года с правом последующей пролонгации контракта. По мнению экспертов газеты, продолжение работы под брендом Stockmann может стоить Debenhams менее 1 миллиона евро в год фиксированным платежом.

Ретейлер Stockmann закрыл сделку по продаже своих магазинов в России компании Reviva Holdings Limited, являющейся владельцем Debruss (российской франшизы сети международных универмагов Debenhams) в феврале 2016 года. Финский ретейлер договорился о продаже российских ТЦ в ноябре 2015 года. Позднее сделку одобрила ФАС России. Согласно условиям сделки, Reviva Holdings Limited приобретет торговые центры финской компании за 5 миллионов евро.

В ноябре 2015 года гендиректор Stockmann Пер Телин пояснял, что такое решение было принято из-за хронической убыточности на российском рынке. Девальвация рубля только ухудшила финансовое положение торговой сети. Вместе с тем в компании говорили о том, что Stockmann не намерен уходить из России. Ретейлер сосредоточится на сфере недвижимости, а также останется владельцем торгового центра «Невский Центр» в Санкт-Петербурге.

Stockmann работает в 16 странах. В России ретейлер осуществляет свою деятельность с 1989 года. В структуре выручки группы на долю России приходится 15,6 процента.