Трансгендер устроил скандал в магазине и показал грудь охраннику

Предположительно трансгендер устроил скандал в одном из сетевых супермаркетов, сообщает РЕН ТВ, публикуя соответствующую видеозапись. По информации телеканала «360», инцидент произошел в московском «Ашане».

Судя по ролику, покупатель был недоволен тем, что охранник его оскорбил. Посетитель стал громко возмущаться и даже показал грудь обидчику. Кроме того, он стал угрожать охраннику, обещая его «порвать».

«Я последней свининой буду, если я тебя не накажу», — заявил предполагаемый трансгендер (возможно, он говорит «я свинину буду есть, если я тебя не накажу»). В конце видео он собирался звонить в полицию.

Чем закончился конфликт, не известно.