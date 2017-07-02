Израиль нанес удар по сирийским военным

Израильская армия нанесла удар по сирийской артиллерийской позиции, откуда ранее были запущены минометные снаряды, разорвавшиеся на контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Об этом говорится в коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля, которое цитирует ТАСС.

«В ответ на снаряды, выпущенные по Израилю из Сирии, армия нанесла удар по сирийской артиллерийской позиции, откуда ранее была запущена мина», — сообщили военные.

По данным пресс-службы, в субботу вечером два выпущенных с территории Сирии минометных снаряда разорвались с израильской стороны Голан. Армия отметила, что «перелет шальных снарядов является результатом внутренних боев в Сирии».

По информации ливанского телеканала «Аль-Маядин», в результате этой атаки потерь в рядах сирийских военнослужащих нет, нанесен лишь материальный урон.

По данным телеканала, сирийские войска при поддержке ополченцев освободили в субботу все позиции, захваченные ранее террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) на подступах к городу-спутнику Эль-Баас рядом с Эль-Кунейтрой. В ходе боев был уничтожен один из главарей террористов Абу Абдалла ан-Нуэйми.

Это уже пятый подобный инцидент с 24 июня. Армия Израиля в ответ на перелет снарядов на Голанах каждый раз наносила ответные удары по целям в Сирии.

Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.