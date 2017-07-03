Назван лучший аквапарк в мире

Лучшим аквапарком мира четвертый раз подряд был признан Siam Park, расположенный на Тенерифе (Испания). Он стал первым в рейтинге Traveller's Choiсe, ежегодно составляемом порталом для путешественников TripAdvisor.

Второе место списка занимает аквапарк Beach Club в бразильском городе Баия, третье — Waterbom Bali в Куте (Индонезия).

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Все остальные места в топ-10 разделили парки из ОАЭ, США и Бразилии.

Премия Traveller's Choiсe вручается с 2002 года. Ее лауреаты выбираются на основе комментариев и оценок пользователей TripAdvisor.

Siam Park открылся на Тенерифе в сентябре 2008 года. Площадь аквапарка составляет больше 18 гектаров. Визитной карточкой и самым устрашающим аттракционом считается горка Tower of power высотой в 28 метров.

В конце мая в рейтинг лучших культурных объектов мира по версии TripAdvisor вошел храм Спаса на Крови, расположенный в Санкт-Петербурге. Он занял шестую строчку списка.