В США прошел 11-дневный хоккейный матч

В Баффало (США) 40 хоккеистов-любителей провели рекордный по продолжительности хоккейный матч. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Матч стартовал 22 июня на стадионе «Харбор Центр» и беспрерывно продолжался до 3 июля. Игроки разделились на две команды (белых и голубых) и провели на площадке 250 часов, установив мировой рекорд. Встреча завершилась победой голубых со счетом 1725:1697.

Таким образом хоккеисты хотели собрать один миллион долларов на исследования в области лечения рака. В результате хоккеисты собрали 1,2 миллиона долларов.

В марте 2017 года норвежские «Сторхамар» и «Спарта» провели рекордный по длительности официальный хоккейный матч. Команды находились на льду 217 минут в рамках плей-офф национального чемпионата, закончив встречу в восьмом дополнительном периоде. В итоге победу одержал «Сторхамар» со счетом 2:1.