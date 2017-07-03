Пассажирам Delta Airlines устроили «пытку водой» во время рейса

Пассажиров американской авиакомпании Delta Airlines закапало водой из-за протечки в салоне самолета. Видео инцидента, произошедшего в пятницу, 30 июня, опубликовал пользователь Twitter Томми Маккалоу (Tommy McCullough).

Молодой человек летел с родителями из Атланты (штат Джорджия) во Флориду. Газета Daily Mail, которая назвала случившееся «пыткой водой», уточняет, что пассажиры заметили неполадки в салоне еще до отправления. Они уведомили об этом стюардов, но те ничего не предприняли.

В итоге нескольким путешественникам, в том числе и отцу Маккалоу, пришлось весь полет сидеть под капающей на них водой. Бортпроводники попытались исправить ситуацию только перед посадкой. Они заткнули течь в потолке салфетками, пишет в Twitter другой пассажир этого рейса Филипп Хейнз (Philip Haynes).

По словам Маккалоу, вначале американский перевозчик предоставил его отцу ваучер на 100 долларов, а затем, когда история разошлась в СМИ, увеличил сумму компенсации вдвое.

Delta Airlines считается самой крупной авиакомпанией мира по трем критериям (размер флота, объем пассажироперевозок и число пунктов назначения).