Кремль переадресовал вопрос о кадровых перестановках в «Почте России»

Вопрос о новом руководителе «Почты России» не находится в компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 3 июля.

«Это тема правительства», — сказал Песков на просьбу прокомментировать кадровые перестановки в госкомпании.

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Ранее в понедельник глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил, что временно исполняющей обязанности гендиректора «Почты России» назначена Ольга Осина, занимающая пост первого заместителя гендиректора оператора. Контракт Дмитрия Страшнова на этом посту истек 1 июля, уточняет ТАСС.

В начале 2017 года прокуратура по итогам проверки деятельности «Почты России» выявила возможные злоупотребления при начислении премий топ-менеджерам компании и направила материалы в Следственный комитет. Следователи полагают, что руководитель департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева, отвечавшая за определение размера должностного оклада и годового вознаграждения директоров подведомственных предприятий, назначила Страшнову вознаграждение, завышенное в восемь раз. По итогам работы в 2014 году ему было начислено 95,4 миллиона рублей вместо 13,4 миллиона. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело.