Финансы
 

СМИ узнали имя вероятного врио гендиректора «Почты России»

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Временно исполняющим обязанности гендиректора «Почты России» будет назначена Ольга Осина, занимающая в настоящее время пост первого заместителя гендиректора оператора. Об этом пишет Rambler News Service со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Осина курирует в компании финансовые, почтовые и административные вопросы. Она будет руководить «Почтой России» до назначения нового главы ФГУП.

Контракт назначенного на этот пост в 2013 году Дмитрия Страшнова истек 1 июля.

В начале 2017 года прокуратура по итогам проверки деятельности «Почты России» выявила возможные злоупотребления в области начисления премий руководителям компании и направила материалы в СК. Следователи полагают, что в 2014-2015 годах Страшнов необоснованно получил в общей сложности не менее 46 миллионов заработной платы и как минимум 82 миллиона рублей премии.

Позднее в отношении руководителя департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

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