В РФС назвали бредом информацию о бунте в сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» отказался комментировать информацию о конфликте между игроками и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Комментировать эти слухи я не могу, как и не могу понять того, откуда они у вас взялись. Не знаю, откуда фантазии такие берутся. Неделю назад я читал восторженные отзывы наших футболистов от работы в национальной команде. Нет, это бред какой-то. Завтра [4 июля] я увижусь с Черчесовым и потом смогу прокомментировать информацию», — заявил Колосков.

Ранее 3 июля «Советский спорт» сообщил, что в сборной России назревает бунт. Конфликт между игроками национальной команды и главным тренером возник из-за авторитарного стиля работы Черчесова, пишет газета. Отмечалось, что в ближайшее время ситуация грозит выйти из-под контроля.

Черчесов тренирует сборную с августа 2016 года. Под его руководством команда не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций, одержав одну победу при двух поражениях.