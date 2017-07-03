Сбербанк снизил ставки по кредитным картам

Сбербанк России снизил ставки по массовым кредитным картам на 2-6 процентных пункта. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ставки снижены по картам уровня Classic, Gold, а также по картам моментальной выдачи. Для клиентов с предварительно одобренным предложением банка минимальный процент теперь составляет 23,9, без предложения — 27,9, отмечается в сообщении.

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В январе — мае 2017 года портфель Сбербанка по кредитным картам вырос на 32,1 миллиарда рублей по сравнению с началом года. При этом доля Сбербанка на этом рынке составила 44 процента. «Тренд на снижение ключевой ставки Центральным банком позволил Сбербанку также улучшить условия по кредитным картам», — отметил исполнительный директор Сбербанка Игорь Ковалев.

С 1 мая Сбербанк снизил ставки на величину до 4 процентных пунктов по потребительским кредитам. Минимальная ставка по нему составляет 12,9 процента.

По данным Национального бюро кредитных историй, российские банки в январе — мае нынешнего года выдали 2,13 миллиона кредитных карт, что на 23 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года.