В сборной России опровергли слухи о конфликте футболистов с Черчесовым

Во время Кубка конфедераций в сборной России не было конфликтов между футболистами и главным тренером Станиславом Черчесовым. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

«На Кубке конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками», — гласит заявление пресс-службы.

Защитник Василий Березуцкий в интервью «Спорт-экспрессу» заявил, что о конфликте в национальной команде ему ничего не известно: «Ни о каких конфликтах в команде мне не известно, поэтому не стоит верить подобной информации. Сборная достойно выступила на Кубке конфедераций, хотя и не вышла из группы». Березуцкий завершил международную карьеру в марте 2017 года.

Ранее 3 июля появилась информация, что в сборной России возник конфликт между игроками и Черчесовым. Причиной якобы стал авторитарный стиль работы 53-летнего специалиста. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвал эти сообщения бредом.

Сборная России под руководством Черчесова не смогла выйти из группы на домашнем Кубке конфедераций. Перед тренером стоит задача вывести национальную команду в полуфинал чемпионата мира-2018.