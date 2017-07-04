Российская пассажирка рассказала о штурме самолета в Болгарию

Российская пассажирка авиакомпании Bulgaria Air Елена Ноготкова во вторник, 4 июля, рассказала корреспонденту «Ленты.ру» о трудностях с вылетом из Москвы в болгарский город Бургас.

«Брали регистрацию практически штурмом. Почти сутки без сна провели в аэропорту», — вспоминает она.

Туристка с мужем и трехлетним ребенком вылетела 4 июля в 05:00 мск из Шереметьево. Изначально предполагалось, что отдыхающих отправят 3 июля в 09:35, подчеркнула Ноготкова.

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По словам пассажирки, во время ожидания никто не предоставлял путешественникам питания. Представители Bulgaria Air также не связывались с туристами, отметила она. Ноготкова добавила, что некоторые пассажиры в воздушной гавани не могут улететь в Болгарию еще с субботы, 1 июля.

Как уточняет Пятый канал, за последние четыре дня было задержано 20 рейсов Bulgaria Air из Москвы в Бургас. Российская прокуратура начала проверку по факту перебоев в авиасообщении.

Ранее во вторник телеканал «360» сообщил, что более 200 пассажиров Bulgaria Air второй день не могут вылететь из Бургаса в Москву и Санкт-Петербург. Руководство аэропорта болгарского города обеспечило туристов питанием и разместило в отеле.

В авиакомпании заявили, что задержки рейсов произошли из-за сильных дождей в столице России в конце июня — начале июля, а также из-за поломки одного из воздушных судов.

