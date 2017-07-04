В Иране прошел конкурс карикатур на Трампа

В Тегеране прошел «Конкурс рисунков и карикатур на тему трампизма», посвященный 45-му президенту США. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Первое место заняла работа художника Хади Асади: на ней глава американского государства изображен в костюме из денег и с горящими волосами, которые скоро подожгут весь мир. «Поведение Трампа само создает условия для подобного конкурса. Мы и решили использовать наши возможности для демонстрации его поведения», — рассказал директор иранского дома карикатуры Масуд Шоджей-Табатабай. Именно он в 2016 году презентовал выставку комиксов, посвященную Холокосту.

По данным организаторов, конкурс карикатур на американского президента привлек участников из 75 стран, которые прислали в общей сложности более 1600 работ.