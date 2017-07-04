Туристам в Грузии предложили пасти скот

Власти грузинского региона Аджария предложили всем желающим попробовать пасти домашний скот. Об этом во вторник, 4 июля, пишет интернет-журнал 34travel.

В администрации надеются, что такая идея привлечет туристов. Кроме того, подобная инициатива должна облегчить труд пастухам, полагают чиновники.

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Аджарские власти выделили на проект, который пока запущен в пилотном режиме, 35 тысяч лари, или около 15 тысяч долларов. Для перевозки путешественников и опытных пастухов к пастбищам предоставят микроавтобусы. Предполагается, что отдыхающие в течение нескольких недель будут жить поблизости в палатках или деревянных домиках.

Сообщается, что проект вызвал огромный интерес среди туристов. В связи с этим аджарская администрация даже задумалась о выделении большего количества машин для транспортировки добровольцев, нежели предполагалось ранее.

В апреле стало известно, что Грузия вошла в тройку самых востребованных у россиян стран для перелетов на лето. Кроме того, государство оказалось наиболее популярным в ближнем зарубежье направлением у отдыхающих из России в плане гастрономического туризма.