В Ингушетии огласили приговор убийце журналиста Кокурхоева

Сунженский районный суд Ингушетии приговорил к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима Руслана Джамальдинова — убийцу известного в республике журналиста Амерхана Кокурхоева. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель республиканского управления Следственного комитета Зураб Героев.

По данным следствия, 1 января 2017 года около 14 часов 30 минут на улице Мира сельского поселения Нестеровское Сунженского района между Джамальдиновым и его 27-летним соседом Амерханом Кокурхоевым произошел конфликт, основанный на давних неприязненных отношениях. В него вмешался сын Джамальдинова, Ризван Котиев, который начал драку с журналистом, а в дальнейшем склонил отца к его убийству. В какой-то момент осужденный, который не принимал в потасовке активного участия, нанес Кокурхоеву смертельное ранение ножом.

Журналист был доставлен в больницу, где скончался во время оказания медицинской помощи. Отец и сын скрылись, но 5 января Джамальдинов был задержан и взял всю вину на себя. Тем не менее его сын по-прежнему находится в федеральном и международном розыске, есть данные, что он по фальшивым документам выехал в Турцию, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Уголовное дело в отношении Котиева по статье о подстрекательстве к убийству выделено в отдельное производство.

Амерхан Кокурхоев много лет был ведущим Национальной телерадиокомпании Ингушетии, автором спортивных программ, лауреатом нескольких профессиональных наград. За полгода до смерти, летом 2016 года, он возглавил пресс-службу администрации Сунженского района республики.

В СУ СК Ингушетии особенно подчеркнули, что убийство журналиста никак не связано с его профессиональной деятельностью.