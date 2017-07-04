Россию включили в топ туристических направлений мира

Россия попала в список из 29 туристических направлений мира, которые, по мнению сотрудников британской газеты Daily Star, непременно стоит посетить. Перечень, места в котором не ранжируются, во вторник, 4 июля, опубликован на сайте издания.

Путешественникам советуют приезжать в Россию зимой, чтобы полюбоваться ледовыми городками.Туристам также рекомендуют побывать на территории Мьянмы, где находится древний город Паган с четырьмя тысячами храмов и пагод. Это место особенно живописно на рассвете, отмечают журналисты.

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Кроме того, отдыхающим предлагается съездить в Индию и совершить там путешествие в плавучем доме или посетить знаменитую перуанскую достопримечательность Мачу-Пикчу.

Туристов может увлечь наблюдение за горными гориллами в Руанде, полет на воздушном шаре над Кенией и плавание с китовыми акулами в Мексике.

В список также попали направления в США, Бразилии, Австралии, Камбодже, на Мальдивах, Гренаде, Исландии, Новой Зеландии, Италии и другие места.

В марте стало известно, что Санкт-Петербург вошел в число 25 лучших туристических направлений мира по версии TripAdvisor.