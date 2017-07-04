Тюменцы посетовали на отсутствие предупреждений о валившей деревья грозе

Жители Тюмени не получили предупреждения о сильном ливне с грозой и порывистым ветром, который вырывал деревья с корнем и снес автобусную остановку. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает URA.ru.

Гроза прошла в регионе накануне. Региональный главк МЧС пояснил, что тревожной информации от синоптиков спасатели не получали. «Штормовое предупреждение может объявить только Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, (...) после чего сотрудники МЧС по установленному алгоритму проводят оповещение», — говорится на сайте ведомства.

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В МЧС подчеркнули, что информация о катаклизме преувеличена местными СМИ: во время грозы звонков от жителей на линии экстренных служб не поступало.

Городская администрация, по данным агентства, пока не располагает данными о последствиях грозы и пострадавших. В Тюменском гидрометцентре журналистов тоже попросили перезвонить позднее.

Между тем очевидцы выложили снимки разрушений после грозы во «ВКонтакте».