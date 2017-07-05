Тысячи сотрудников Госдепа выразили недовольство руководством ведомства

Тысячи сотрудников Госдепартамента и Агентства США по международному развитию выразили обеспокоенность относительно будущего своих ведомств. Таковы результаты анкетирования, проведенного консалтинговой фирмой перед началом реорганизации обеих структур, сообщает The Wall Street Journal.

Кроме того опрос показал, что многие чиновники выражают особую озабоченность из-за отсутствия поддержки со стороны администрации президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона. Они, по мнению опрошенных, не до конца осознают значение внешнеполитического ведомства для продвижения интересов США.

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Нервозность и недовольство сотрудников Госдепа вызывают также отсутствие у руководства четкого видения будущего, которое создает почву для спекуляций и слухов по поводу того, что может ждать их в будущем.

Работники Госдепартамента, помимо уже анонсированных сокращений, выражают также опасения по поводу «дальнейшей интеграции Агентства по международному развитию (АМР) в структуру Госдепартамента и милитаризации внешней политики США», приводит ТАСС выдержку из статьи.

Выработанный администрацией Трампа бюджет на будущий финансовый год предусматривает, в частности, сокращение ассигнований на внешнеполитическую деятельность на 28 процентов и увеличение расходов на оборону на 10 процентов. В рамках этих планов намечается сократить численность сотрудников Госдепартамента на 2,3 тысячи человек. Кроме того администрация США намерена радикальным образом урезать программы оказания помощи другим странам.