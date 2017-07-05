Виктор Садовничий рассказал о конкурсе на бюджетное отделение МГУ

Конкурс среди поступающих на бюджетное отделение МГУ в этом году в среднем составит 2 человека на место. Всего главный вуз страны планирует принять 10 тысяч абитуриентов. Об этом ректор университета Виктор Садовничий сообщил 5 июля на пресс-конференции, посвященной вступительной кампании, передает РИА Новости.

«10 тысяч это вместе бюджет и контрактная форма. Если посмотреть количество абитуриентов по отдельности, то конкурс сейчас на бюджет — два человека на место. Это не такой большой конкурс, и каждый человек может победить», — заявил Садовничий.

При этом, ректор отметил, что будут и такие факультеты, где конкурс составит 5-7 человек на место. Ведь два человека на место- это «общая статистика» по университету.

Среди самых популярных, по словам Садовничьего, в этом году оказался факультет космических исследований. Он также рассказал, что в этом году многие сильные профессора изъявили желание преподавать эти дисциплины.

Самый большой конкурс при поступлении в МГУ был зафиксирован в 2016 году на факультете мировой политики, он составил 40 человек на место.