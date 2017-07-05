В аппарате Госдумы создадут новые управления

В Госдуме распоряжением спикера Вячеслава Володина ликвидировано управление информационно-технологического и документационного обеспечения. Об этом пишет «Коммерсантъ» в среду, 5 июля.

Управление, ранее возглавляемое Вячеславом Якушевым, разобьют на три самостоятельных структуры, которые будут заниматься вопросами информационно-технологического обеспечения, документооборотом и «общественной приемной» ГД.

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Как рассказали газете в аппарате нижней палаты парламента, дробление необходимо для «упрощения управленческих процедур». Новые подразделения будут подчинены разным заместителям руководителя думского аппарата. Отмечается, что еще одного крупного управления — правового — изменения не коснутся.

6 марта сообщалось о подготовке реформы аппарата Госдумы. Предполагалось, что она затронет аналитическое, экономическое управления и управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. На следующий день глава комитета ГД по регламенту и организации работы палаты Ольга Савастьянова сообщила о принятых решениях, направленных на реформу думского аппарата.