Генштаб Украины закрыл воздушное пространство над Запорожьем

Воздушное пространство над аэропортом Запорожье было закрыто по приказу Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 5 июля, сообщает издание Zanoza со ссылкой на пресс-секретаря предприятия «Запорожский международный аэропорт» Игоря Базанова.

Причину запрета издание не сообщило. В результате закрытия воздушного пространства, были задержаны рейсы в Анталию и Стамбул. На момент написания статьи аэропорт возобновил работу в нормальном режиме.

Запорожская область находится в зоне военно-воздушных зон «Юг» и «Восток». Последнее отвечает за воздушное пространство над Донбассом. Киев позволяет беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) США пролетать над своей территорией и вести разведку в зоне конфликта в регионе. В феврале стратегический БПЛА Военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk совершил длительный разведывательный полет над Донбассом.

Кроме того, украинские вооруженные силы периодически устраивают учения в этом районе — в частности, в январе части противовоздушной обороны провели в соседней Херсонской области стрельбы по имитационным воздушным целям.

