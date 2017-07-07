Дадина оштрафовали за пикет у здания ФСБ в Москве

Мещанский суд столицы оштрафовал на 20 тысяч рублей Ильдара Дадина за одиночный пикет у здания столичного управления ФСБ, передает «Интерфакс» в пятницу, 7 июля.

Оппозиционер признан виновным в нарушении правил проведения митингов (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Своей вины в содеянном Дадин не признал, заявив, что участвует в протестных акциях из принципа.

По данным агентства, его задержали в среду, 5 июля, и доставили в отдел полиции. Там Дадин пробыл до утра, когда должен был состояться суд, но активист попросил перенести заседание на пятницу.

Ранее 29 июня Замоскворецкий суд столицы отклонил иск Дадина к ФСИН, Генпрокуратуре и Следственному комитету России о компенсации ему 350 тысяч рублей за передачу в СМИ записей с камер видеонаблюдения в колонии, где он отбывал срок.

12 мая Дадин и еще десять активистов были задержаны за чтение конституции на Красной площади в Москве. Их действия квалифицировали как несогласованный митинг. В результате, оппозиционер был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Ильдар Дадин — первый и единственный осужденный по уголовной статье о многократном нарушении правил проведения митингов. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии. Позднее срок заключения сократили на полгода. 10 февраля 2017 года Конституционный суд вынес решение о необходимости пересмотра его дела. 22 февраля Верховный суд России отменил обвинительный приговор и признал право Дадина на реабилитацию.