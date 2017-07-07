G20 усилит меры по устранению «безопасных зон» для финансирования терроризма

Страны, входящие в G20, усилят меры по устранению «безопасных зон» для финансирования экстремизма. Об этом говорится в Гамбургском заявлении государств «Большой двадцатки» по противодействию терроризму, сообщает в пятницу, 7 июля, РИА Новости.

В документе подчеркнули, что существование где-либо в мире подобных зон для спонсирования терроризма недопустимо.

Помимо этого, страны G20 договорились содействовать обмену данными между разведками для того, чтобы противодействовать экстремизму.

Отмечается также, что входящие в «Большую двадцатку» государства договорились координировать действия в сфере авиабезопасности. В частности, страны сослались на резолюцию Совета Безопасности ООН 2309, в которой содержится призыв к более тесному сотрудничеству для обеспечения авиабезопасности и предотвращения террористических атак.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Гамбурге с 7 по 8 июля.