Названы десять бюджетных направлений перелетов из Москвы за рубеж в июле

Минск стал самым дешевым направлением перелетов из Москвы за рубеж в июле текущего года. Об этом эксперты туристического сервиса «Туту.ру» в пятницу, 7 июля, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

По данным специалистов, средняя цена билета в столицу Белоруссии и обратно составляет 6,3 тысячи рублей. Второе место в рейтинге из десяти позиций занял Кишинев. Его результат — 8,8 тысячи рублей.

Материалы по теме Перелет с сюрпризом 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали

Замыкает тройку Хельсинки. Путешествие из Москвы в финскую столицу и обратно обойдется в 9,8 тысячи рублей. Четвертое место досталось Вильнюсу, пятое — Вене с показателями в 9,9 и 10,8 тысячи рублей соответственно.

В топ-10 также были включены Киев (11,2 тысячи), Рига (11,3 тысячи), Баку (11,4 тысячи), Паланга (11,8 тысячи) и Стамбул (12,2 тысячи рублей).

Среди перечисленных городов лидером по падению стоимости в июле стала литовская Паланга. Цены на перелет из Москвы снизились более чем на 50 процентов по сравнению с тем же месяцем 2016 года. Кроме того, на 35,3 процента подешевели авиабилеты в Минск, на 31,4 процента — в Кишинев.

В целом средние цены на перелет в Европу в июле снизились на 10 процентов. Стоимость авиабилетов в страны ближнего и дальнего зарубежья упала на 15 процентов.

Ранее стало известно, что средний тариф на полеты по России и за рубеж текущим летом составил 8,4 тысячи рублей в одну сторону.