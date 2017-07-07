Госкино Украины заподозрили в миллионных кражах и разбазаривании средств

Счетная палата и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начали аудит деятельности агентства Госкино. Об этом говорится в сюжете канала ТСН в пятницу, 7 июля.

Отмечается, что ведомство подозревают в «сознательных миллионных кражах» и «разбазаривании средств». Детективы НАБУ изучают возможные схемы краж и получения взяток, а контролеры Счетной палаты ищут нарушения в сметах.

«Безусловно, мы будем проверять сметы фильмов. Ну, во-первых, объем финансирования (это, как правило, софинансирование), как стороны придерживаются соглашения, сколько дает государство, сколько частные инвесторы», — заявил представитель финансово-контрольного органа Игорь Заремба.

«А также мы будем проверять эти сметы на предмет их завышения, возможно, их неэффективных и незаконных транзакций», — пояснил он.

«В части, скажем так, какой-то коррупционной составляющей — сейчас она идет как раз, насколько я знаю, Счетная палата зашла активно в работу на Госкино. Есть другие органы, которые заинтересовались всем процессом, мы доверимся им. Если будут какие-то конкретные решения, конкретная ситуация и факты — очевидно, мы должны реагировать», — отреагировал на ситуацию министр культуры Украины Евгений Нищук.

Как утверждают авторы сюжета, органы заинтересовались деятельностью Госкино после репортажа ТСН. В расследовании, в частности, шла речь о коррупции при выдаче разрешений на показ фильмов и сериалов, а также присутствовали «эпизоды с распилом бюджетов».