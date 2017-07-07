Воробьев наградил подмосковных промышленников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных промышленников с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 7 июля.

«Я хочу поблагодарить вас и ваши коллективы, всех, кто причастен к очень важному труду, очень важному занятию. Хочу пожелать вам дальнейшего развития ваших предприятий и поздравить с этим пусть небольшим, но памятным днем — Днем промышленника Московской области», — сказал Воробьев.

За вклад в развитие научно-промышленного комплекса орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени награжден председатель совета директоров компании «Масса» Александр Славинский, орденом преподобного Сергия Радонежского — гендиректор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Губернатор также наградил заслуженных работников отрасли.

Ранее в пятницу министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что до конца года на территории Мособласти откроется не менее сорока промышленных предприятий.

21 июня он заявил, что Подмосковье является лидером в России по развитию промышленности и уровня жизни.

