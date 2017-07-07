Назначен новый руководитель «Почты России»

Генеральным директором «Почты России» назначен заместитель главы Минэкономразвития Николай Подгузов. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи России.

Подгузов сменил на этой должности Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года.

По словам главы Минкомсвязи России Николая Никифорова, на посту гендиректора предприятия Подгузов «продолжит изменения, предусмотренные в Стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова».

Ранее 7 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что рекомендует назначить Подгузова генеральным директором «Почты России». Как заявил глава правительства на встрече с замминистра, тот имеет опыт участия в управлении крупными компаниями, включая инфраструктурные монополии, сообщало РИА Новости.

Подгузову 43 года, пост замминистра экономического развития он занял в сентябре 2013 года.

Страшнов был назначен генеральным директором «Почты России» 19 апреля 2013-го.