«Роскосмос» увидел огромного «Путина» с орбиты

Огромный портрет президента России Владимира Путина, созданный на поле в Италии, сфотографировали со спутника. Снимок появился в Twitter российской госкорпорации «Роскосмос».

«Решили проверить — видно ли "Путина" из космоса?» — гласит запись.

Портрет создан итальянским фермером Дарио Гамбарином. В ходе работы он использовал трактор и плуг. Свой труд мужчина посвятил проходящему 7 и 8 июля в Гамбурге саммиту «Большой двадцатки». По словам фермера, его вдохновила новость о том, что на форуме G20 Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Лидеры России и США впервые увиделись 7 июля на полях саммита, пожав друг другу руки. Позднее начались их переговоры.