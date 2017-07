Cesare Paciotti выпустил туфли для дождливой погоды

Итальянская марка Cesare Paciotti совместно с модным консультантом и стилистом Адой Кокосар создала коллекцию Kocosar’s Paciotti by Midnight. Об этом сообщает Vogue. В линейку вошли несколько моделей: босоножки, мюли, остроносые лодочки и ботильоны, которые не испортятся, если их надеть в дождь.

«Это вещь, которая не стареет и не повреждается — спасибо пластиковой драпировке», — сказала Кокосар.

Cesare Paciotti — итальянская марка, которую основал дизайнер Джузеппе Пачотти в 1948 году. Изначально бренд выпускал только классическую обувь, а с 2003 года была добавлена спортивная линия. На сегодняшний день компания выпускает коллекции ювелирных украшений, очков и предметов интерьера. В 2011 году совместно с компанией Weruska & Joel были выпущены ароматы Casare Paciotti for Him и Casare Paciotti for Her.

В начале июня 2017 года другая марка — Ecco — выпустила коллекцию ботинок в спортивном стиле под названием Kinhin. Идея коллекции навеяна традициями дзен-буддизма и в частности практикой буддистских монахов «кинхин», или «походкой Будды». Специальная вставка из пробкового дерева в стельке, разработанная по технологии Corksphere Suspended Footbed, при носке принимает форму ступни.