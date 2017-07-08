В Южной Осетии опровергли информацию о ДТП с участием президента Бибилова

Информация о том, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пострадал в результате ДТП в Абхазии, где он находится с государственным визитом, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь глава республики Дина Гассиева, передает РИА Новости в субботу, 8 июля.

«Бибилов ни в какую аварию не попадал, он завершил свой визит в Абхазию и в настоящее время возвращается домой со всей делегацией. В небольшое ДТП попала одна из машин, которая двигалась отдельно от кортежа», — сказала она.

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Ранее в субботу агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщило, что Бибилов находится в Республиканской больнице после ДТП в столице Абхазии. В аварии якобы также пострадали два охранника Бибилова. Что стало причиной происшествия, не уточнялось.

В пятницу, 7 июля,четвертый президент Южной Осетии прибыл с двухдневным визитом в Сухуми. Во время встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой стороны договорились расширять сотрудничество между странами в торгово-экономической и гуманитарной областях.