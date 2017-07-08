Глава калининградского департамента строительного надзора попался на взятке

Глава департамента строительного надзора министерства регионального контроля Александр Цыбульский задержан в Калининграде при получении взятки. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря главы региона Валерии Родиной, чиновник давно находился под наблюдением контрольных органов правительства. Он был задержан при получении суммы в 300 тысяч рублей.

Как отметил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, у правительства есть все необходимые инструменты, чтобы отслеживать тех, кто ворует или берет взятки. «Повторяю еще раз: в правительстве Калининградской области коррупции не будет», — заявил Алиханов.

30 июня стало известно о том, что следствие заподозрило бывшего главу Управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко в получении взяток щенками и автомобилями.