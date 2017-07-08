Психолог проанализировал жесты Путина и Трампа на переговорах

Специалист по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон проанализировал, что означали жесты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на их первой встрече, состоявшейся накануне. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает RT.

По мнению эксперта, на встрече наблюдалось «интересное взаимодействие»: движения глав государств демонстрировали их взаимное уважение. Тем не менее оба лидера использовали жесты, выражающие уверенность и превосходство.

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В случае с Трампом это были руки, сложенные «шпилем». Российский президент, в свою очередь, сидел с широко расставленными ногами, что является «классической властной позой».

Первая встреча президентов России и Соединенных Штатов прошла 7 июля, в первый день саммита «Большой двадцатки» в Гаамбурге. Беседа продлилась дольше двух часов, при том что российская сторона отводила на нее около часа, а американская — 30 минут. Путин и Трамп обсудили как вопросы двустороннего сотрудничества, так и международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии и конфликт в Сирии. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, политикам удалось достичь конкретных договоренностей, в частности, по ускорению процесса назначения послов двух стран и созданию рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

