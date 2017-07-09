Тиллерсон напомнил Порошенко о выделенной на решение кризиса в Донбассе сумме

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко напомнил, что Вашингтон с начала кризиса в Донбассе выделил стране 600 миллионов долларов для его преодоления. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает ТАСС.

По мнению Тиллерсона, таким образом США демонстрируют свое отношение к сложившейся проблеме. Вместе с тем он подчеркнул необходимость продолжения реформ на Украине.

В частности, американский представитель заявил, что Соединенные Штаты Америки ожидают, что на Украине будут проведены реформы в сфере борьбы с коррупцией. Тиллерсон подчеркнул, что особое значение имеет отбор судей Верховного суда и создание на Украине антикоррупционного суда.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Украинские власти регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии РФ против Украины. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.