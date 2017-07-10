Пенсионерка погибла при обрушении аварийного барака в Сочи

В Сочи в результате частичного обрушения дома на Виноградной улице в Центральном районе погибла 65-летняя пенсионерка. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

По данным спасателей, здание барачного типа находилось в аварийном состоянии.

На месте работают сотрудники Следственного комитета России. Обстоятельства уточняются.

Информация об обрушении поступили в экстренные службы в 16:30 мск, передает ТАСС. В здании перекрыли воду и газ, жильцов частично расселили.

Дом был построен в 1936-м году, сообщил источник «Газеты.ру». Он несколько раз горел, был признан аварийным. В здании жили от шести до восьми семей.

30 мая сообщалось об обрушении балкона вместе со стоявшей на нем 74-летней женщиной с высоты второго этажа жилого дома в Пензе. Пострадавшая получила травму позвоночника. По факту происшествия была назначена доследственная проверка.

9 мая под обломками межкомнатной стены и потолочного перекрытия в жилом доме в хакасском поселке Аскиз погиб ребенок и еще два человека пострадали. Причиной инцидента, предположительно, стал разрыв электрического водонагревателя.