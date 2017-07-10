В Госдуме призвали ОБСЕ перестать ждать покаяния от России

Москва не готова удовлетворить ожидания Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в части признания неэффективности ряда демократических процедур, заявил депутат Госдумы Николай Ковалев. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 10 июля.

На сессии ассамблеи, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, многие парламентарии спрашивали, почему Россия по примеру Белоруссии не признает существование у себя проблем в сфере соблюдения прав человека. «Такое ощущение, что от нас все время ждут некого покаяния, что ли, — сказал Ковалев, член российской делегации в межпарламентской организации. — Мы никогда, на мой взгляд, по этому пути не пойдем, это будет неправильно».

Материалы по теме «Это один из прорывов» Как Путин оценил совместную работу с Трампом

На ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ рассматривалась, но не была принята резолюция о положении в Восточной Европе. Она содержала критику в адрес России и Белоруссии в сфере прав человека, уточняет агентство. Белорусская делегация попросила время на исправление недочетов.

8 июля, в предпоследний день мероприятия, председатель комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ОБСЕ становится более конструктивной площадкой для противодействия глобальным вызовам современности. Он, в частности, отметил перемены в отношении американской делегации к инициативам российских парламентариев.

Парламентская ассамблея на заседании в субботу единогласно поддержала антитеррористическую резолюцию, предложенную российской стороной.