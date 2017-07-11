Пограничники с вертолета высадили десант на браконьерское судно с крабом

Пограничники ФСБ задержали в Баренцевом море российский рыболовный траулер М-0514 «Омега» с тонной нелегально добытого камчатского краба; при этом судно попыталось скрыться от береговой охраны. Об этом во вторник, 11 июля, в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства сообщили ТАСС.

«Для принудительной остановки судна с пограничного сторожевого корабля "Полярная звезда" в воздух был поднят вертолет со спецназом на борту. Увеличивая ход и опасно маневрируя, капитан предпринял попытку скрыться от пограничников. Несмотря на оказанное сопротивление, высадка десанта на борт траулера завершилась успешно», — говорится в сообщении.

В результате рыболовецкое судно было остановлено; досмотровая группа обнаружила на его борту около тонны готовой крабовой продукции. Задержанный траулер доставили в порт Мурманск для дальнейшего разбирательства. Капитану судна грозит ответственность по части 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов»).

В свою очередь, как отмечают в ФСБ, судовладелец может быть привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море»).

6 апреля стало известно, что пограничники задержали в Крыму украинское судно «Рыбак Херсона» за нарушение государственной границы России.