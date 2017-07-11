Полицейские задержали четвертого фигуранта дела гонщиков на Gelandewagen

Столичные полицейские задержали четвертого фигуранта по делу о гонках на Gelandewagen в Москве, который ранее скрылся от правоохранительных органов. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как отметили в управлении, трое гонщиков были признаны судом виновными по статье 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти»). При этом следствие установило четвертого соучастника преступления, уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство, а самого молодого человека объявили в федеральный розыск.

«В рамках оперативного сопровождения указанного уголовного дела (...) было установлено местонахождение фигуранта на территории Юга России. Полицейские выехали (...) на место предполагаемого нахождения разыскиваемого, однако последний в жилище отсутствовал», — говорится в сообщении.

Тем не менее оперативники убедили родственников подозреваемого о необходимости его явки в правоохранительные органы, и 10 июля молодой человек прибыл в Москву и явился в для проведения следственных действий.

18 мая стало известно, что внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen, изъятый у сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, конфискован в доход государства.

Резонансное дело о «гонках на Gelandewagen» попало в поле зрения СМИ в мае прошлого года. Тогда Шамсуаров с друзьями устроил гонку с сотрудниками ГИБДД, ведя при этом трансляцию в приложении Periscope. Помимо этого, молодой человек оскорбительно высказывался в адрес сотрудников правопорядка.