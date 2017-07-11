Полиция Украины изъяла семь гранат у ехавшего на лечение из зоны АТО военного

Полиция Донецкой области Украины задержала на железнодорожном вокзале Мариуполя военнослужащего, который выезжал из зоны конфликта на юго-востоке страны и вез с собой семь гранат и другие боеприпасы. Об этом во вторник, 11 июля, на своей странице в Facebook сообщил руководитель регионального отделения Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, задержанный направлялся на лечение в Кировоградскую область. Аброськин добавил, что люди, которые ненадолго приезжают в регион «в поисках экстрим-приключений», часто спрашивают, зачем нужны блокпосты, и найденный у военного арсенал является ответом на этот вопрос.

Он напомнил, что в Донбассе идет война. «Полиция будет делать все необходимое, чтобы жители этих областей, да и других, мирных, не взрывались в автобусах и поездах, это прежде всего наша работа и наша обязанность — служить и защищать. Мы это будем делать независимо от того, нравится это кому-то или нет», — подчеркнул Аброськин.

Боевые действия в Донецкой и Луганской областях начались весной 2014 года после попытки киевских властей подавить выступления в регионе. В результате ополченцами были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Украинская сторона называет происходящее в регионе термином АТО (антитеррористическая операция).