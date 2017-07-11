Россиянам предложили заботиться об экологии с помощью iPhone

Компания Rich Murray, специализирующаяся на декоре гаджетов, представила лимитированную серию iPhone 7, посвященную году экологии в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 11 июля.

Таким образом дизайнеры хотят привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. 2017 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии. Внешний вид смартфона, по словам представителей компании, «олицетворяет богатство, уникальность и многообразие природных объектов страны».

Всего представлено два вида смартфонов: Healthy Planet и Green Planet. Они выполнены из золота и декорированы ювелирной эмалью. Новинки уже поступили в продажу, цены на них варьируются от 175 тысяч до 195 тысяч рублей.

Компания Rich Murray основана в 2011 году, специализируется на отделке мобильных телефонов. При декоре используются золото, драгоценные камни и натуральная кожа.