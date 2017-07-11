ФСБ вычислила получавшего мзду от похоронного бюро саратовского фельдшера

Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области совместно с прокуратурой вычислили фельдшера, сотрудничающего с похоронным бюро, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.

В отношении медработницы возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом за незаконные действия (статья 290 УК РФ).

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По данным прокуратуры, фельдшер скорой, возглавляющая бригаду Саратовской городской станции скорой помощи, передавала сотрудникам ритуального агентства информацию о пациентах с октября 2015 года по сентябрь 2016 года. «За передачу указанных сведений фельдшером получено 63 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.

В областном Минздраве агентству заявили, что уголовное дело является «результатом совместных целенаправленных усилий всех заинтересованных структур по пресечению противоправных действий».

30 марта аналогичное дело было возбуждено в отношении сотрудника дежурной части управления МВД по городу Великий Новгород. По данным следствия, он передавал за вознаграждение ритуальным агентам информацию о смертях граждан.

