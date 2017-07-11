Семь ехавших от Ледяного лингама паломников погибли в стычке боевиков с полицией

В индийском штате Джамму и Кашмир семь пилигримов-индуистов погибли, попав под перекрестный огонь. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел на окраине города Анантнаг. По данным полиции, группа боевиков атаковала полицейский блокпост и обстреляла находящийся неподалеку бункер. Стражи порядка ответили огнем. В этот момент на дороге показался автобус с людьми, возвращавшимися из паломнической поездки к пещерам Амарнатх. Водитель не успел сообразить, что происходит, и паломники оказались на линии огня. В результате семь человек, в основном женщины, погибли, еще 12 ранены.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что боевики намеренно атаковали автобус с мирными паломниками, и назвал нападение подлым актом терроризма. Полиция предполагает, что за атакой стоит запрещенная в Индии и России организация «Лашкар-э-Таиба».

Пещеры Амарнатх — одна из важнейших индуистских святынь, располагается в штате Джамму и Камшмир. Считается, что именно там Шива объяснил своей супруге Парвати тайну жизни. Внутри комплекса пещер находится огромная глыба льда — Ледяной лингам Шивы, являющийся олицетворением божества. Считается, что она растет и уменьшается в зависимости от фаз луны. Ежегодно Ледяной лингам посещают около 200 тысяч паломников со всех концов Индии.