Участники Всемирного фестиваля молодежи выберут хэдлайнера Церемонии открытия

В рамках подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС) запущено голосование по выбору музыкального исполнителя, который выступит на Церемонии открытия в Сочи в октябре.

Любой желающий может поучаствовать в соответствующем опросе, в официальном сообществе фестиваля во «ВКонтакте». На роль хедлайнера пользователям предлагают выбрать одного из следующих исполнителей: Ellie Goulding, Rita Ora, OneRepublic или The Black Eyed Peas. Голосование продлится до 23:59 17 июля.

«Как и в случае с дискуссионными форматами, мы решили предоставить возможность самим молодым людям определиться с тем, кого бы им было интереснее видеть в качестве хедлайнера церемонии открытия, — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе ВФМС. — Максимальное количество контента формируют сами участники, это значит, что программа ВФМС 2017 — от танцплощадки до лекционного зала — будет максимально актуальной».

XIX Всемирный фестиваль и молодежи пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

Впервые в истории молодежных фестивалей в грандиозном празднике будет задействована вся страна: 14 октября в Москве пройдет Международный парад-карнавал, а затем две тысячи иностранных участников в течение трех дня посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока.

