Лавров подшутил над «этой дамой» из Госдепа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт о том, что он якобы «любит забегать вперед». Об этом в среду, 12 июля, сообщает RT.

«Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю. Мы с ней не знакомы», — сказал глава МИД в ответ на вопрос корреспондента телеканала.

Ранее в этот же день Науэрт в ответ на заявление Лаврова о создании центра мониторинга за соблюдением перемирия в Сирии сказала, что дипломат «любит поговорить и забегать вперед».